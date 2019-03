Marta, la debilidad de Chelo García Cortés: Sus momentos más tiernos

Chelo Gª Cortés siempre se ha declarado enamroada y felizmente casada, pero siempre ha sacudo las uñas ante la más mínima mención a su pareja, Marta. Sin embargo, esto ha cambiado y la pareja nos ha sorprendido con unas apasionadas fotos en la playa y con una conexión en directo de Marta en ‘Sálvame’ desde allí. Sin embargo, no es la primera vez que escuchamos hablar de ella, con solo mencionarla, Chelo se emocionaba… Así han sido sus momentos más tiernos.

27 años de amor

El 8 de agosto de 2016, Chelo García Cortés estaba de enhorabuena. Celebraba 27 años de amor y 11 de casada con Marta y decidía enviarle un emotivo mensaje: “Gracias por tu bondad, por saber estar conmigo, que no es fácil y sobre todo por quererme". Pero ¿Cuál es el secreto? “Estar con la persona que estoy”, decía Chelo con la voz rota.

El peor momento de Chelo

En el año 2017, Chelo explicaba entre lágrimas que tenía un problema económico grave. La colaboradora de ‘Sálvame’ reconocía que estaba pasando el peor momento de su vida, pero destacaba el apoyo que estaba recibiendo de su gente y, en particular, de su pareja: “Ella está siempre, siempre, tengo ese privilegio y eso no me lo pueden quitar”.