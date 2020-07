Chelo reconoce que hizo un comentario feo sobre la madre de Valldeperas: "Se me fue la boca"

Hemos rescatado las imágenes para demostrar si Chelo dijo o no eso , pues ella se empeña en negarlo rotundamente. Los colaboradores vas escuchando, uno a uno y de forma privada, ese fragmento en el que se demuestra si Chelo hizo o no tal comentario y van reaccionando al respecto.

"Yo no lo dije con la intención de ofender a la madre de David Valldeperas. Estaba hasta las narices, se me fue la boca, perdí los papeles y me disfrazaré de lo que me tenga que disfrazar", han sido las palabras de Chelo al asumir su error.