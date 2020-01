Lydia Lozano carga contra Mila Ximénez tras su exclusiva: "Ha dado un gran titular por dinero"

Mila Ximénez ha dado una entrevista en exclusiva para la revista 'Lecturas' tras su paso por 'GH VIP 7', pero no solo ha hablado del concurso, también ha cargado contra Belén Esteban. Por ello, los colaboradores han opinado acerca de las palabras de su compañera y han sido bastante críticos porque no creen que Belén se haya vengado de Mila. "Debería estar orgullosa de los compañeros en general y estoy siendo muy justa con alguien a quien quiero", ha dicho María Patiño. Además, la colaboradora ha contado cómo cree que será su relación a partir de ahora: "No se si la perderé, espero que no, pero estoy muy orgullosa de lo que he hecho por ella en este concurso porque he creído firmemente en ella".