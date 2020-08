Alguien de dentro de 'Sálvame' fotografió la pizarra con los turnos de los colaboradores para pillarles en vacaciones

Los colaboradores de 'Sálvame' no se sorprenden cuando se ven, en bañador, en portadas de revista. Saben que son buscados, que generan interés... pero no saben cómo les encuentran. Entienden que tras unos días, o incluso horas, alguien dé el chivatazo a la prensa, lo que no comprenden es que a veces se encuentren con los paparazzis nada más poner un pie en su destino vacacional.