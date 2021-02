La confesión de Jorge Javier Vázquez tras empezar su trono en ‘Mujeres y hombres y viceversa’: “No dejo de pensarlo”

Los primeros días de Jorge Javier Vázquez en el trono

Además, ante las preguntas de sus compañeros dejaba claro que se lo toma “muy en serio” y no se escribe con nadie de fuera del programa. Allí, nos ha confesado que nunca ha estado con una persona famosa y, ante la 'fuga' de su primer pretendiente, decía: "No afecta a mi ánimo, esto también me pasa fuera".