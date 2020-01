Kiko Matamoros, sobre su hijo y Estela Grande: "Estoy absolutamente convencido de que este matrimonio no tiene más de un mes de vida"

“Imagino el trago que estará pasando Diego, conociéndole sé que está haciendo un esfuerzo titánico, sabiendo lo orgulloso que es, conociendo la lealtad que él exige para los demás estoy absolutamente convencido de que este matrimonio no tiene más de un mes de vida”, ha asegurado el colaborador de ‘Sálvame’ que no entiende la memoria quebradiza de su nuera: “Creo que a ella le resultaría cómodo porque si no tú no puedes estar jugando a lo que está jugando”.