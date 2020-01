Edmundo se mosquea con la prensa sin perder la sonrisa: "No me lo puedo creer"

Asegurando que no las había visto, decía conocer a muchas mujeres rubias, caminaba rápido y prometía responder cuando las vieran. No perdía la sonrisa pero se le notaba incómodo y, ante las repetidas preguntas de la reportera, se quejaba: “Ahhhh no me lo puedo creer, entiéndame cuando te digo no, no y no”.