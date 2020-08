La historia de Efrén Reyero y Marta López, a prueba con la primera polémica: "Me dijo que no quería tener nada con ella"

Solo llevan 9 días juntos aunque son amigos desde hace años. Marta Löpez y Efrén Reyero tienen la misma sonrisa, a los dos se les escapa la misma risita nerviosa y están de acuerdo en todo, hasta en que no saben qué es lo que tienen.

Tanto que cuando se pudo viajar, Efrén le compró un billete para luego pedirle que lo cambiara. Ella no lo hizo y se fue a Málaga, pero él no quiso verla. Ahora está convencida de que lo de Marta es “un montaje” porque le habló de ella en términos de amistad: “Me dijo con ella no tuve ni quise tener nada, por la edad, la familia…” Es más, hasta le habría hecho confidencias sobre su entonces amiga Marta: “Me contó que cuando estaba con Merlos tonteaba con otros tíos”.