"Pido que saques las fotos", ha entonado la colaboradora cuando ha sabido por boca de Rafa Mora que la información tiene que ver con unas instantáneas que él mismo ha podido ver. "Si no las sacas se va a quedar la duda, quiero que salga y que sea lo que es . Quiero saber quién me ha traicionado", ha dicho muy rotunda Belén a su compañero.

El programa ha mostrado las imágenes de la colaboradora en 'Semana Santa' junto a su familia y sus seres queridos, pero lo que no se ha visto son las imágenes en las que comparte su tiempo en Benidorm con su marido, incluso un huésped del hotel ha dado los detalles de la estancia de la pareja. Algo que no le ha gustado nada a la colabora, que se ha enfadado mucho en plató: "Quiero los datos de esta persona, nadie me puede sacar. Es alucinante, lo mejor es irte donde no te conozcan".