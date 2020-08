La pillada más incómoda de Enrique Ponce: "Iba a cenar y ahora no lo voy a hacer"

En el plató de 'Sálvame' las reacciones no se hicieron de esperar. El más expresivo fue Kiko Hernández, que con cara de asco aseguraba que no iba a cenar. Kiko Jiménez echó un capote al torero diciendo que "los hombres se rascan" pero también creía que había sido excesivo. Miguel Frigenti no compartía su opinión: "No nos metas a todos en el saco de que nos metemos rascamos los hue*** además de con el calor que eso está todo sudado", sentenciaba.