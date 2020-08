Mar Torres, exnovia de Froilán, interviene en directo en 'Sálvame': “Ni yo ni mi ex hemos visto en la vida a Miriam Saavedra”

Pasado el fin de semana, la propia Mar Torres ha querido intervenir en directo para poner punto y final a las especulaciones sobre Miriam Saavedra: “No la conozco y ni yo ni mi ex la hemos visto en mi vida”.

“Me ha sentado mal que se me ponga como una persona agresiva”, ha añadido la joven asegurando que ha puesto lo sucedido en manos de abogados: “No me parece normal”. Ante sus palabras, Rafa Mora respondía que entiende que esté molesta si la información si no se ajusta a la realidad, pero niega que le haya tachado de persona agresiva: “Si se ha malinterpretado te pido disculpas”. Insiste en que le llegó una información que apuntaba a que tuvo “unas palabras” tras coincidir con Miriam y también que su compañera y Froilán han tenido “algún tipo de relación a nivel de amistad”.