El conflicto entre Gema López y Kiko Matamoros: "Que tú des lecciones de ética es de risa"

Mientras Kiko contaba que para él su compañera no ha actuado "éticamente", Gema le reprochaba que es un "tramposo". El colaborador, muy molesto por las palabras de Gema, no ha querido seguir dando su opinión. "Si vamos a establecer un debate ético, pues hablamos de 10 años para atrás y entonamos todos el mea culpa", le ha dicho Gema.

Tras estas palabras, Matamoros se ha cabreado y le ha echado en cara a Gema que, como le ha interrumpido, ha hecho "juicios" de algo que él no ha dicho. A la colaboradora no le han gustado las formas en las que se ha dirigido a ella: "Que tú des lecciones de ética... me parto de risa". A lo que Kiko ha respondido: "Pues que tú hables de ética me hace partirme de risa el doble".