Gema López se harta y estalla contra Antonio Montero: "¡Ahora eres tú quien siembre la duda por defender a Gustavo!"

“A mí me habló de una cierta situación emocional en la que ocurre algo y ya está y se para ahí”, así ha resumido Antonio Montero lo que se supone que Gustavo González le contó acerca de Gema López y Diego Arrabal y la periodista ha estallado: "Eres partícipe de la mierda de Gustavo y me estás metiendo la misma mierda tú hoy".

24 horas después los dimes y diretes continuaban. Antonio Montero defendía a Gustavo diciendo que es un poco “bocazas”, que comentando algún enfrentamiento con María en casa habría contado cosas de todos y también lo de Gema. Es más, asegura que a él mismo se lo contó el propio Gustavo: “A mí me habló de una cierta situación emocional en la que ocurre algo y ya está y se para ahí. Una situación que no va a ninguna parte en un momento muy puntual que no se culmina”.