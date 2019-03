Gema López sonríe a pesar de la polémica: al 'mal tiempo', buena cara

María Lapiedra habló en una exclusiva de lo que su ex, Gustavo González, le contó acerca de un supuesto 'lío' de Gema López con un compañero de trabajo... La aludida, que nunca habla de su vida privada, decidió "no echar gasolina" a fuegos ajenos y mantuvo el silencio. Sin embargo, la polémica con Gustavo González no para, se indaga sobre la identidad de este compañero de trabajo y ella prefiere celebrar la llegada de la primavera y poner buena cara.