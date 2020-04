Gema López: "Terelu me dio una oportunidad importante pero eso no me ha impedido ser crítica con ella"

"Creo que Alejandra no es consciente de que ella no tiene suficiente recorrido para rellenar un programa con votaciones o que nos sea tan interesante que entre su abuela por teléfono. Y creo que esta reflexión tendría que hacerla ella. Ya que te apellidas Campos y tienes una madre, una tía y una abuela, no se lo pongas más difícil ", opinaba.

Gema López también ha votado en 'Tereluvisión' para describir a Terelu Campos. A ella no le parece que Terelu sea clasista, egocéntrica ni elitista. Sí cree que es soberbia "como yo", decía, y reconocía los méritos de su trayectoria profesional: "Ella me dio una oportunidad importante y eso no ha impedido que sea crítica con ella y que le haya dicho las cosas que no me hayan gustado", sentenciaba.