Gustavo González, muy emocionado: "Me he sentido muy poco querido por mis compañeros"

Gustavo González no lo está pasando nada bien en el programa tras salir a la luz su traición a Raquel Bollo. Esto no solo le ha provocado un conflicto con su compañera, sino también un enfrentamiento con el resto de colaboradores. Pero no es lo único que afecta al colaborador, quien se ha roto al abrirse con sus compañeros. Y es que, según ha contado, se siente utilizado y muchas veces ha llegado a pensar que se reían de él. “Me cuesta horrores muchas veces venir y poner la sonrisa porque me he sentido muy poco querido por mis compañeros”, ha contado Gustavo. Además, ha reconocido que muchas veces, por su inseguridad e indecisión, ha dicho cosas que luego ha pensado que no tendría que haber hecho.