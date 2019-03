La foto de Gustavo González y María Lapiedra que ha roto la escaleta de ‘Sálvame’

"Me habéis vapuleado"

Tras ver la foto, muchos colaboradores han alucinado: "no sé para qué he vuelto", se quejaba Mila Ximénez; "no entiendo nada", decía Belén Esteban y Patiño se sentía engañada. Muchos no podían evitar el enfado y el aludido se ha defendido sacando las uñas: "Me habéis vapuleado". De hecho, ha reiterado que la ruptura es un hecho y que si se han ido de viaje juntos es porque ya estaba planeado.