Discusión en directo en ‘Sálvame’ entre Gustavo González y María Lapiedra: “¡Me has metido en un lío! Eres un cobarde”

Sin embargo, la revista ‘Semana’ lo desmentía, exigía una rectificación y el propio Gustavo pedía disculpas. Lo hacía durante una llamada en directo en ‘Sálvame’ y María no daba crédito: “¡Ahora me metes en un lío a mí!”.

"Cobarde"

Y Gustavo alucinaba: “¿Yo te he metido en un lío? ¿Tú a mí no me has metido en ninguno?”, le preguntaba el colaborador, colgaba el teléfono y a ella se le escapaba un “cobarde”.