Hugo Sierra afronta toda la polémica en 'Sábado Deluxe': "Quiero un cara cara con Adara"

El entrevistado aclara todo lo referente a la custodia de su hijo y asegura que, cuando escuchó a Adara hablar del tema, se le “paralizó el corazón”: “Me quede en shock, que su mente haya ido tan adelante. Yo no me puedo quedar de brazos cruzados y estoy haciendo lo que haría cualquier padre que ama a su hijo”.

Además, Hugo ha desmentido que no quisiera trabajar, que estuviera todo el día en playa y ha explicado por qué no mantenían relaciones sexuales: “Hubo problemas de salud evidentes por el embarazo y no me gusta hacer nada solo. Para mi éramos dos en todo sentido y, o disfrutábamos los dos, o no hacíamos nada ninguno”.