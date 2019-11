'Sálvame' tiene la información más comprometida de su historia: la deslealtad de un hombre muy famoso a su mujer

El equipo de investigación de ‘Sálvame’ ha pasado horas reunido y es que manejan la información más comprometida que ha pasado por sus manos en más de 2.700 programas. Se trata de una información (y las pruebas de ésta) que no deja a lugar a dudas: un hombre muy famoso, casado, ha sido pillado con otra persona.

Se trata de una deslealtad que podría mover los cimientos de una pareja muy consolidada y muy conocida del panorama social, un matrimonio feliz alejando del universo ‘Sálvame’. Además, el propio David Valldeperas ha apuntado que no se trata de algo "puntual", es un "trabajo profesional" que parece llevar gestándose meses.

Hemos dado muchas informaciones en diez años, pero ninguna como esta e Isa Morata nos ha dado más información desde la redacción: “El material que manejamos son fotos en las que se ve a este personaje muy top en una actitud muy comprometida”. Las imágenes no dejan lugar a dudas ni especulaciones.

Sin embargo, 'Sálvame' aún no puede desvelar la identidad de esta pareja. Por el momento no se pueden publicar las imágenes y hay un testimonio de alguien que quiere hablar, pero aún no se ha llegado a un acuerdo en los términos que esta persona exige.