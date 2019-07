Gema López desvela un nuevo frente de Isabel Pantoja: "La relación entre su representante y ella deja fuera de juego a alguien de su círculo íntimo"

Ante la duda sobre el futuro inmediato de Isabel Pantoja, nuestra colaboradora Gema López ha hablado claro: "Tiene tres grandes frentes abiertos". Gema ha confesado que iba a ir de menos a más y ha dicho que el primer frente de la tonadillera trata sobre una persona "non grata en Cantora", refiriéndose a su amiga Aneth: "Ella fue desterrada de la sala VIP donde estuvo Isabel tras la gala de 'Supervivientes'. Yo he sido siempre muy crítica con Isabel pero a mí Aneth nunca me gustó".