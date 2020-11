La relación de Isabel Pantoja y su hermano Agustín, en imágenes: "Lo dejó todo por estar conmigo"

Recuperamos novedosas fotografías de Isabel Pantoja y su hermano

Kiko Rivera acusó a su tío de ser la persona que maneja a su madre

Isa P. recuerda los problemas que ha tenido con su tío Agustín Pantoja

La guerra abierta entre Kiko Rivera y su madre Isabel Pantoja ha situado a su tío Agustín en el centro del disparadero. El dj ha asegurado que el hermano de la cantante es la persona que mueve los hilos en su vida y ha criticado que siempre haya vivido, según él, a costa de la artista... pero ¿cómo es realmente la relación entre los hermanos? ¿Es Agustín el mayor apoyo para la Pantoja o el foco de todos sus problemas? Hemos encontrado sorprendentes fotografías que demuestran la estrecha relación que Agustín e Isabel siempre han tenido.

Las críticas de Kiko Rivera a Agustín Pantoja

A pesar de que siempre ha defendido la figura de su tío, Kiko Rivera se manifestó de manera muy tajante en contra de Agustín durante el especial ‘Cantora: la herencia envenenada’. El primogénito de la Pantoja sembró la duda sobre su tío y habló de manera muy crítica sobre la influencia que el cantante de ‘Amores normales’ ha tenido siempre sobre su hermana.

“Hasta hace pocas semanas, mi tío siempre ha sido una referencia de padre para mí y le he pedido consejos, a sabiendas de que no tenía ni idea (…) Lo primero que una persona debe hacer es aceptarse como es, y una vez te aceptas puedes ser feliz. No es malo. Cada uno es como es y se respeta todo el mundo. Pero hay que aprender a aceptarse. Mi tío siempre ha pecado de eso. No voy a decir palabras. Creo que es un amargado y probablemente un infeliz”.

Kiko ha condenado la "sobreprotección" de Agustín ha tenido con Isabel Pantoja y ha asegurado que nunca podrá perdonarle lo que él y su hermana han hecho con su herencia.

“Puede que el objetivo de mi tío fuera que mi madre solo lo escuchara a él. Pues lo ha conseguido porque yo ya no estoy (…) Lo que mi tío ha hecho mal es no dejar a mi madre tener vida (…) Yo creo que mi madre ha tenido especial devoción por mi tío, solo por él (…) Mira que yo lo he querido hasta más no poder... pero no puedo perdonar esto (…) Toda la vida se ha vendido que yo soy un mantenido y he traído mi vida laboral; llevo catorce años cotizados, seguramente más que mi tío Agustín”, soltó Kiko a modo de dardo.

Isa Pantoja se suma a los reproches contra su tío

Al escuchar las palabras de su hermano, Isa P. se ha sincerado en ‘La casa fuerte 2’ y ha recordado la mala relación que ella siempre ha tenido con su tío.

"Mi madre siempre me decía que, si hablaba de Agustín, él me iba a demandar (...) Yo lo único que he dicho de mi tío es que no tengo relación con él, porque todo el mundo lo sabe, y es absurdo negarlo. No me llevo bien con él (…) Yo a mi hermano siempre le he dicho que qué trataban diferente pero él me decía que no, que era por igual. Me gustaría saber si, ahora que se ha dado cuenta de todo, me puede responder si él también lo veía así o era cosa mía”.

Además, la concursante también criticó la dependencia económica que Agustín tiene con Isabel Pantoja.

“Mi madre toda la vida se la ha pasado trabajo y ha tenido que mantener a todo el mundo. Esa es la vida fácil. Mi punto de vista es que ella con quien convive es con él y no quiere separarse -aunque nosotros le digamos algo- porque nosotros tenemos nuestra vida y ella… qué va a hacer, ¿quedarse en Cantora? (…)", se ha preguntado reconociendo que está muy sorprendida con el comportamiento de su hermano Kiko.

"Me sorprende mucho que mi hermano hable de mi tío pero veo que está harto. Yo llevo años diciendo que mi madre no sale, que está rodeado de palmeros y que hay una persona haciéndole mal... Pero ahora que veo a mi hermano diciendo lo mismo, en vez de sentirme mejor, me siento peor”, confesó.

Las significativas imágenes de Isabel Pantoja y su hermano

¿Cómo es el vínculo que une a Isabel Pantoja con su hermano? ¿Es cierto, como dice Kiko, que siempre ha tenido devoción absoluta por él? Revisando los clubs de fans de la tonadillera hemos encontrado reveladoras imágenes que demuestran que la artista y su hermano siempre han sido uña y carne.

