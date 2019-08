La nueva Isabel Pantoja: "No he hablado de la cárcel aun, y digo aun porque hablaré en su momento, cuando yo pueda hacerlo"

En la entrevista ha hablado de la cárcel, su gran tabú, con bastante naturalidad y ha dicho que hablará del tema más adelante: "No he hablado de ese tema aún, y digo aun porque hablaré en su momento, cuando yo pueda hacerlo". Reconoce que quiere pasar página cuanto antes y que está "a un centímetro de darle carpetazo".

La tonadillera también ha hablado sobre su paso por 'Supervivientes' que describe como algo histórico y agradece a su público, a su "ejército", todo el apoyo recibido este tiempo. Además, Isabel asegura que durante el concurso ha habido momentos en los que se le ha olvidado que estaba en un reality: "Yo no iba a ganar, yo quería vivir la experiencia. Jamás en la vida me he acordado del maletín".