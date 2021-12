'Jesulín de Ubrique' tira los trastos a Paz Padilla e imita los gestos de Belén Esteban en 'Sálvame'

Esta tarde, Josep Ferré ha visitado el plató de 'Sálvame' caracterizado como Jesulín de Ubrique. El actor se ha metido en la piel del torero y ha hecho estallar en carcajadas a los colaboradores del programa. "El plató desde casa se ve desde otra manera, no lo puedo describir más que diciendo que es súper impresionante ", se ha reído el intérprete.

" Llevo dos días en Madrid, y he dicho, pues me voy al programa de las ocho , porque yo aquí tengo poco que decir, las exclusivas se las doy a Sonsoles", ha dicho haciendo referencia la llamada en directo de 'Ya son las ocho' a Jesulín y a María José Campanario.

A continuación Paz Padilla ha dado paso a un vídeo sobre Juls Janeiro . "¿Me permites?", ha estallado el cómico cerrando los ojos y metiéndose en la piel de Belén Esteban. "Porque a mí la persona que más quiero en este mundo no me deja hablar, porque si yo pudiera contar todo, dejaba a este hombre sentado", contaba haciendo reír a sus compañeros.

Por si fuera poco, nuestro 'Jesulín' ha tirado los trastos a Paz Padilla. "Que buena estás, vente conmigo", le decía el diestro. "Por cierto, he hecho un repaso general y de las cuatrocientas que hay en el público me he tirado a trescientas", añadía.