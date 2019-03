Jesús Calleja interviene en ‘Sálvame’ tras ser trasladado en helicóptero a un hospital: “Me he pegado el golpe más tonto de mi vida”

"Aquí no se cancela nada"

“Me he pegado el golpe más tonto de mi vida con la bici, me he roto la clavícula pero la rotura es limpia y ya me estoy yendo a casa”, ha dicho Jesús quitándole importancia. No tiene escayola, le han hecho un vendaje que le permite mover el hombro así que no se cancela nada y asistirá al rodaje que tiene en una semana: “Aquí no se cancela nada”.