Las duras palabras de Jesús Manuel tras la entrevista de Pantoja: "Blanqueaste dinero y fuiste a prisión"

Isabel Pantoja tiene una imagen renovada tras su paso por ‘Supervivientes’ y así lo ha dejado ver en una entrevista que ha concedido al periódico ‘El País’. Eso sí, las declaraciones que ha dejado en dicha publicación no han gustado a todo el mundo. Jesús Manuel se ha revuelto en su asiento y no ha dudado en mandar un mensaje de lo más contundente a la tonadillera: “Estoy cansado de que diga que ella no hizo nada. Claro que hiciste, blanqueaste dinero y fuiste a prisión”.