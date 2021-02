Joaquín Moeckel, abogado de Francisco y Cayetano Rivera, ha dejado claro en ‘Sálvame’ lo que debería hacer Isabel Pantoja para resolver la complicada situación en la que se encuentra, con diferentes frentes abiertos: “Debería dejarse asesorar por alguien no tóxico , que no la intoxique y abrir los ojos”.

El abogado ha dejado claro que la tonadillera debería “intoxicarse” de personas que no le están haciendo bien y le ha hecho una recomendación: “Si encuentra un letrado con sentido común sería su solución , la otra no va a ninguna parte”. Jorge Javier le ha preguntado directamente si “lo de Pantoja tiene solución” y él ha contestado que sí.

Moeckel ha explicado que él, durante su carrera, ha visto muchos casos y muy sorprendentes, por esto tiene muy claro que lo que sucede con Pantoja debería solucionarse fuera del juzgado: “En esta ocasión he visto un empecinamiento que no es normal. […] Cuando entramos en el terreno de las sensaciones y la obstinación eso no tiene cura, porque no te hace falta un abogado, te hace falta un psiquiatra”.