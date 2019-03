Cuando Jorge Javier Vázquez se pone serio: los rapapolvos del presentador en 'Sálvame'

Tras la reprimenda de Jorge Javier Vázquez a Alejandro Albalá, el presentador defendió su actuación: no permitirá que nadie le acuse con términos tan gruesos como "linchamiento" y no es la primera vez que sucede. Jorge Javier no duda en mojarse y lo hace con todas las consecuencias: así de alto y claro habla en 'Sálvame'.