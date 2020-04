Belén Esteban ajusta cuentas en la ‘Jorgevisión’: le califica como “soberbio”, “elistista” y “egocéntrico”

Belén Esteban también ha votado en la ‘Jorgevisión’ y es una de las que más se ha mojado hablando con el presentador. De hecho, al principio han aflorado viejas rencillas: para Belén, Jorge Javier es elitista, él le ha pedido un ejemplo y ella, aunque no quería, le ha terminado diciendo: “En alguna ocasión me has dejado a un lado en el buen sentido, excluida”.

“Invitaste a todos los cercanos, yo creía que estaba y no me dijiste nada, es más, me lo ocultaste”, le ha reprochado la colaboradora pero él negaba: “Siempre le dije que entonces yo nunca le llamaba porque nunca estaba lista, la Belén que yo conozco ahora de salir antes no existía”.