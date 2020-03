Jorge Javier Vázquez se defiende de los ataques de 'Spiriman': "Es mi obligación venir a trabajar porque considero que mi lugar está aquí hasta que esto acabe"

Además, pedía que los medios intenten “alarmar” a la gente y Jorge Javier Vázquez no estaba de acuerdo con él. Para Jesús, a la gente hay que preocuparla para que se lo tomen en serio: “En este país de pandereta está tan podrido en tantos aspectos… y ahora es cuando se tiene que preocupar, que no se preocupen de la crisis económica, saldremos de ella”.

“No coincido contigo en el alarmismo”, le decía el presentador: “Los medios no debemos alarmar, debemos informar y apelar a la conciencia de cada uno (…) No me gusta acojonar al espectador, apelo a su conciencia porque estoy convencido de que la tiene”.