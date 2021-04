Julia Janeiro, traicionada por una examiga: "Estaba con mi novio y me lo ocultaban"

Claudia, examiga de Julia: "Sus padres no querían que viviera en Madrid"

"No se habla con nadie de Jerez. Es que dice que ella en Jerez se siente muy sola. Ella se fue a Barcelona, ella llorando porque allí no quería estar. Entonces se volvió a Madrid. Sus padres no querían que estuviese por el tema de las cámaras. Porque iba a estar más agobiada (...) Ella decía que quería ser anónima", añadía.