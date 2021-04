La reacción de Kiko Hernández

Kiko Hernández se sentía especialmente impactado por esta historia dado que una de sus hijas se rompió un brazo: “Tardé 15 minutos en llevarla al hospital y se me caían unos lagrimones, esos quince minutos fueron los peores de toda mi vida, no me imagino el dolor de ese niño con ese brazo roto y un padre que pasa de ese dolor, no lo entiendo, en mi cabeza no cabe”.