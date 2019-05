La tensión entre Kiko Hernández y Terelu Campos: ¿Cuál es el motivo de la discordia?

Apenas unos días después, Terelu hacía frente a una polémica de su hermana, ausente de ‘Sálvame’ tras sufrir un tartazo de Payasín en ‘Sálvame Okupa’. Muchos no entendían que fuera para tanto y Terelu acabó por abandonar harta: “¿Cuál es el delito que ha cometido? ¿Hay que reventar a la gente?” Solo cinco minutos antes, Kiko le había pedido a la colaboradora que no le dejara de mentiroso porque, si no, le demostraría que no lo es. Pero ¿Son estas tensiones el motivo de la marcha de Terelu de ‘Sálvame’? Él lo tiene claro: no.