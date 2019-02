Bombazo: Kiko Matamoros se casa

Makoke, exmujer de Kiko Matamoros, ha narrado en una revista cómo ha fue el momento de la firma ante notario de su divorcio e incluso hay fotos del momento. Ha dicho que los papeles llegarían el día de los enamorados y, a fecha 14 de febrero, Kiko no tiene ni idea de si han llegado o estarán por llegar, solo le importa una cosa: "Con tal de que me den el divorcio el 21 de junio, que me pienso casar ese día, va bien".

Anunciaba así que suenan campanas de boda y que el enlace será algo íntimo, para unas 40 o 50 personas, y con buena música jazz. No sabemos quiénes de los colaboradores asistirán al enlace (al menos sabemos que Carlota Corredera y los directores sí serán invitados)... pero lo de la fecha no es "exacto".

Matamoros responde a su ex

En su entrevista, Makoke también se declara dolida por ver a Kiko hablando de hijos con otra persona seis meses después de su separación, dice que no se cree su relación, que no ve a Kiko feliz... y a Matamoros le ha molestado, pero no quiere entrar en detalles. "Tengo una hija en común con ella, cada uno que respete a sus hijos como crea conveniente. Lo más conveniente para mí es no emitir un juicio del que, al final, creo que me voy a arrepentir". Eso sí, ha dejado claro que su ex ha emitido juicios "gratuitos" e "injustos".