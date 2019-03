Kiko Matamoros está harto: “No tengo la culpa de trabajar con gente poco preparada y de recibir descalificaciones de la presentadora”

Kiko Matamoros está harto de la polémica con su separación, con su novia y ahora de las declaraciones de su hijo Diego. Igualmente le molesta la actitud de sus compañeros en 'Sálvame' y, por ello, ha tomado una decisión: "No me voy a desgastar con nada ni con nadie (...) A partir de ahora, lo que sea cobrando".

“No me voy a desgastar con nada ni con nadie”

El colaborador no quiere abordar ninguna polémica ni desmentir nada y ha hecho toda una declaración de intenciones: “No me voy a desgastar más ni con nada ni con nadie (…) No tengo la culpa de trabajar con gente poco preparada para gestionar un momento de crisis, que luego se victimice y recibir las descalificaciones de la presentadora”.