John Vázquez planta cara a Kiko Matamoros: "El que debería pedir perdón eres tú"

John le ha reprochado a Kiko que contase que antes de entrar en 'El tiempo del descuento', su hijo y Estela tuvieron una crisis y rompieron, pero el colaborador asegura que tiene pruebas: "Aquí no se ha sentado un mentiroso que es lo que vienes tú a decir de mi". Además, John le ha echado en cara que debería pedir perdón por todo lo que dice de su prima: "No hablo mal, comento lo que hace. No he hablado mal de ella hasta que ha salido roneando con un cateto", ha respondido Kiko.