Kiko Matamoros culpa a Makoke del enfrentamiento de su hija con su novia: “No voy a permitir que machaquen a nadie”

Ni Kiko Matamoros felicitó a su hija Ana por su cumpleaños ni ella visitó a su padre el día en que le operaban para extirparle la vesícula, situación ante la que el colaborador confesó que no tienen relación. No quiso hablar de los motivos pero María Patiño nos los dio: un conflicto entre Ana y su novia, Marta López.

En concreto, hay dos problemas. Al parecer, que han compartido un novio de alguna manera porque una de ellas habría empezado una relación con él nada más romper con su anterior relación… y este no sería más que el principio porque también hay un problema profesional, una supuesta rivalidad de influencers.

Estando Marta con Kiko, Ana habría pedido a su padre que le pidiera a su novia que dejara de “perseguirla” en redes y ‘Sálvame’ tiene los audios que confirmarían que Ana habría pedido en una peluquería que no atendieran a la novia de su padre.

Tras conocer esta noticia, María Patiño ha ‘brotado’ porque no entiende que Kiko Matamoros haya facilitado unos audios que, de alguna manera, perjudican a su hija Ana: “Entiendo que defiendas a tu novia pero no entiendo que expongas a tu hija”.

Así que Kiko Matamoros ha intervenido en directo telefónicamente a pesar de haber ingresado por urgencias por una complicación de su operación. El colaborador niega haber dado información parcial, pone los audios a su disposición y asegura que para él esta situación es “tristísima” porque lleva mucho tiempo en silencio para “proteger” a su hija: “No he contestado a ninguna provocación, pedí que se tapara”.

“No soy el que saca las discrepancias con mi hija, es Makoke y yo tengo que reconocer que es cierto porque lo ha dicho la madre”, recordaba el colaborador, acusando a su exmujer: “A nosotros nos han cerrado las puertas en negocios, en casas de amigos… nunca he comentado nada a nadie porque me parecía vergonzoso y por proteger a mi hija, creo que su madre tiene mucha responsabilidad en esto, pero lo que no voy a dejar es que machaquen a nadie”.