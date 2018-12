Para Kiko Matamoros, escuchar que le han mantenido a lo largo del último año es "doloroso" y "humillante". El colaborador de 'Sálvame' ha intervenido en directo para dejar claro que no debe "ni puñetero duro" a nadie y ha debatido con Javier Tudela, hijo de su expareja, sobre los gastos de la casa, dejando claro que el hecho de que Javier haya pagado algo por importe de 5.000 no supone una gran ayuda en el total de los gastos mensuales que tenían.

“No debo ni un puñetero duro a nadie ¡A NA-DIE!”, ha exclamado, añadiendo que su hija no le ha prestado ni un euro y negando que haya utilizado a Javier para facturar nada. Es más, ante los comentarios de unos y otros le ha dicho a Javi en directo que lo que escucha es “humillante” y “mentira”: “He hecho muchos esfuerzos por manteneros a todos lo mejor que he podido y he sabido”.