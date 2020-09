Kiko Matamoros, sobre su boda con Makoke: “Estuve ausente, recuerdo no estar casi nada con ella”

Metidos en la actual polémica que mantiene con su exmujer y su hija Anita, Kiko Matamoros nos ha contado alguna anécdota de su boda y sí, nos ha confesado que Makoke se enfadó con él. Sin embargo, él asegura que en tal discusión no tuvo lanzamiento de objetos y que no sucedió entre la ceremonia y la cena, sino después.

“Después de la cena me ausento. Me perdí a las Mellis, me perdí pinchando a DJ Nano…”, así ha comenzado Matamoros a contar cómo fue un invitado casi ausente de su propio enlace matrimonial. El colaborador se montó su propia fiesta de amigos y se olvidó de la novia aquel día: “Había dos habitaciones una que era para ella para que se vistiera. A ella le sentó mal que yo no le hiciera mucho caso a su familia y las barbaridades que dije delante de la madre, yo qué sé… Yo me subí a la habitación conjunta con un grupo de amigos…”, Kiko estaba intentado contar la anécdota de su boda, pero sus compañeros se estaban imaginando una deslealtad del colaborador el mismo día de su boda y no podía ni terminar de explicarse ni contener la risa.