Un médico explica la operación de Matamoros, el tratamiento y las causas que pueden producir la enfermedad

El doctor Carlos Núñez, jefe de servicio de cirugía urológica, nos ha explicado en 'Sálvame' la intervención a la que se ha sometido Kiko Matamoros, en la que le han extirpado unos tumores en la vejiga. El médico nos ha explicado que casi la totalidad de los tumores en este órgano son malignos, pero también ha apuntado que existe una gradación en este tipo de tumores y muchos escenarios posibles: "No significa que no haya solución. Hay algunos banales que no van a afectar y otros que pueden llegar a ser realmente graves". Además, nos ha explicado en qué consiste la intervención, qué tratamiento ha de seguir y cuáles son las causas.