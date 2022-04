Kiko Matamoros medita pedir matrimonio a Marta estando en Honduras: “Se me ha pasado por la cabeza”

El colaborador de ‘Sálvame’, Kiko Matamoros, se emociona al hablar de su novia, Marta López. Su pareja dedicó ayer unas bonitas palabras al nuevo concursante de ‘Supervivientes’ , a través de sus redes sociales: "Aún estoy asimilando que se va . No os imagináis cuando quieres a una persona, cuando compartes todo con ella, lo que cuesta separarse".

Una declaración de amor que Kiko agradece en directo. No solo eso, manda un mensaje a su pareja, “decirte que yo te quiero muchísimo y eres lo que más voy a echar de menos”. Matamoros considera que Marta puede llegar a sufrir en plató, “es una chica muy emotiva. Bastante emocional. No va a perder los papeles, pero sí se lo va a llevar a casa”.

Jorge Javier plantea el caso de que el colaborador pueda dejarse llevar por la emoción de Honduras y pedir matrimonio a Marta en directo. Matamoros no rechaza esta posibilidad, “se me ha pasado por la cabeza, pero me parece degradar ese momento, prefiero en la intimidad”.