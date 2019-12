Kiko Matamoros protagonizó un encontronazo con Sofía Suescun en ‘Viva la vida’ y ha explicado en ‘Sálvame’ los motivos por los que no quiere coincidir con ella en un plató: “Porque se saca un tema que me parece aburrido y de mal gusto, me incomoda. No es por respeto a mi novia, es por respeto a mí el primero. De hecho, yo creo que a Marta le da igual porque Sofía le da exactamente igual”.