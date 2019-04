Los problemas económicos de Kiko Rivera: “Lo pasaron realmente mal, le cortaron la luz y el agua varias veces”

‘GH DÚO’ ha sometido a ‘juicio’ a sus concursantes y, en el enfrentamiento de María Jesús Ruiz con Kiko Rivera, ella le acusaba de que entró en el concurso para s olventar sus deudas con Hacienda. Kiko Rivera le reprochó que utilizara un tema ajeno al concurso para atacarle e Irene Rosales entró de lleno en el conflicto explicando: “Hemos entrado aquí porque tenemos deudas los dos, yo he preferido no pagar a Hacienda por tener dinero en mi casa y ahora tengo una deuda que tengo que pagar”.

Los dinerales que Kiko Rivera habría rechazado

Pero Kiko Hernández no ha comprado este argumento. El colaborador ha recordado que Kiko Rivera ha rechazado elevadas ofertas de dinero para sentarse en ‘Sábado Deluxe’ (por no llegar a un acuerdo económico) y ha añadido: “Le ofrecieron contar sus problemas de adicción en una conocida revista y no lo hizo porque no le daban 100.00 euros”.