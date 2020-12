Laly Bazán, tía de Jesulín, explota contra Belén Esteban: "¡La herencia, la herencia! Ya está pensando en repartirla"

' Sálvame' ha querido llamar a Laly Bazán, tía de Jesulín , para preguntarle si era cierto si se alquila Ambiciones, "me parece muy bien si la alquila, y si no la alquila, también", ha asegurado, pero también ha comentado que está un poco cansada de Belén, "y de todos vosotros", ha añadido, "ella siempre tira la piedra y esconde la mano" . Además la tía de Jesulín piensa que Belén ya está pensando en repartir la herencia: "¿Se va a morir mi sobrino mañana?" .

Belén, tras escucharla, solo se le ha pasado una cosa por la cabeza, "mandarla a la mierda", ha dicho. "¿Yo he matado a su sobrino para la herencia? Yo he dicho una verdad, que los tres hijos son iguales", ha asegurado la colaboradora. No ha querido seguir hablando de ella porque cree que solo quiere televisión. Eso sí todo lo que ha comentado Belén Esteban en el programa es cierto.