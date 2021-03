Lydia Lozano tuvo que ser intervenida de urgencias hace una semana debido a un problema en las cervicales que estaba aplastándole la médula. La colaboradora de ‘Sálvame’ tenía previsto incorporarse en ‘Domingo Deluxe’, pero no pudo ser.

Tampoco ha podido asistir a su puesto en ‘Sálvame’ pero sí que ha intervenido en directo desde casa. Todos alababan lo guapa que estaba, es más, le recomendaban que deje de maquillarse tanto y ella agradecía el piropo porque aún no se encuentra bien: “Estoy chunga”.

Ha estado poco tiempo en el hospital porque así lo prefieren por el protocolo del coronavirus pero le recomendaron no volver aún al trabajo: “La gente me veía bien, pero estaba completamente dopada”.

Lydia Lozano se emociona con la conexión por sorpresa con su cirujano

El Doctor Manuel José de la Torre, neurocirujano que ha intervenido a la colaboradora de ‘Sálvame’, la ha sorprendido interviniendo también en directo en ‘Sálvame’: “Como no vienes a verme, tengo que salir en Telecinco”, bromeaba.

“¡Qué alegría, es una eminencia!”, gritaba Lydia, emocionada, y bromeaba con él: “Doctor ¿Cuándo me puedo poner tacones?” Y la respuesta era clara, cuando quiera, porque puede hacer su vida “normal”, aunque tiene que tener cuidado y pasear mucho: “Lo único que no debe hacer en una temporada es hacer esfuerzos físicos como cargar peso, no debe forzar mucho su musculatura cervical”.