Lydia Lozano se queda sin 'privilegios' por culpa de Kiko Hernández y Kiko Matamoros: los chivatazos de los colaboradores a la dirección de 'Sálvame'

"¿¡A ti qué c*** te importa dónde me siente yo?!", estallaba Lydia Lozano en 'Sálvame' contra Kiko Matamoros y es que el colaborador del programa acababa de 'chivarse' a la dirección y estaba a punto de quedarse sin su silla... Pero ¿Cuál es el motivo de su enfado? No es la primera vez que la periodista se queda sin algo en 'Sálvame' por culpa tanto de Matamoros como de Kiko Hernández, que hacen frente común en su contra...