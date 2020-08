Lydia Lozano, enfadada con Carlota Corredera por pillarla volviendo del baño: "Parece la pantera rosa"

Carlota Corredera retomaba 'Sálvame' tras una pausa publicitaria, pero no estaban todos los colaboradores. Lydia Lozano llegaba tarde al plató e intentaba que no se notase colándose por el backstage del plató. Pero las cámaras la pillaban y la presentadora lo retransmitía. "¡Para qué me nombras!", le decía Lydia a Carlota pensando que había sido ella la culpable de la pillada.