La madre de Kiko Jiménez descubre a Rocío Flores: "Me puso verde a mi propio hijo"

Carmen, la madre de Kiko Jiménez ha entrado en directo en 'Sálvame' para defender al extronista. "Cuando quieras te recojo en mi coche y te cuento cómo se gana la vida tu hijo y las mentiras que se inventa de los Flores, sino ya estaría en su casa", ha dejado claro Rafa Mora. " No puedo con este hombre , con las mentiras no puedo", ha estallado ella.

"Tengo que contar una anécdota de la boda de Ortega y Ana María. "Mi hijo me recogió y me llevó. Me trajeron a la puerta de mi casa. La boda fue una maravilla, yo me emocioné mucho en la capilla. Nos lo pasamos genial. Cuando llegamos a casa Gloria estaba con una cara hasta el suelo. Mi hijo cogió vio el panorama y se fue a tomar una copa con un amigo. Rocío Flores me puso la cabeza como un bombo hablando de mi hijo y diciéndome cosas de él que ni le iban ni le venían", ha desvelado la madre de Kiko.