La madre de Albert Rivera desmiente los rumores de embarazo de Malú: "Que yo sepa, no vamos a ser abuelos"

Tras las imágenes de Albert Rivera y Malú desayunando juntos, ‘Sálvame’ ha hablado con el padre de la cantante sobre la relación que supuestamente mantiene con el exlíder de Ciudadanos. Pepe de Lucía cree que Albert le ha echado c**** y ha hecho lo que “tenía que hacer” en cuanto a su dimisión.

Respecto a la pregunta de si su hija está embarazada, se ha mantenido en silencio porque no quiere hablar de la vida personal de la cantante. Aunque la madre de Rivera, María Jesús, sí se ha pronunciado: “Que yo sepa no vamos a ser abuelos. Lo sabría antes yo que nadie ¿no?”, ha dicho en 'Ok diario'.