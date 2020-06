El porqué del conflicto entre Maite Galdeano y Kiko Jiménez: la concursante de ‘La Casa Fuerte’ prometió que no habrá boda con su hija, Sofía Suescun

Maite Galdeano se propuso que no haya boda entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Pero este no fue sino el primero de muchos enfrentamientos. Durante su intervención en un ‘PoliDeluxe’, Kiko dijo que a veces el comportamiento de su suegra el produce “vergüenza ajena” y ella respondió con una amenaza: “Estoy muy dolida, garantizo a España que no va a haber boda”.

Y es que, tras una discusión, Kiko quiso marcharse a su casa, pero Maite no le dejaba abrir la puerta, lo que dio lugar al conflicto: “Mi hija entró en cólera llorando porque él decía que se iba, que no me aguantaba, que iba a reventar la puerta, yo le dije que se iba a quedar y como un loco dijo como no me abras la puerta, reviento la cristalera”.